В ГСЧС объяснили, действительно ли планируется мобилизовать 50% работников

В ГСЧС прокомментировали заявление о мобилизации 50% своих сотрудников.

Фото: varta1.com.ua

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16 января в сети начала распространяться информация о мобилизации 50% сотрудников ГСЧС.

Позже Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям сделала официальное заявление и подчеркнула, что информация о мобилизации 50% сотрудников ГСЧС не соответствует действительности.

Там указали, что, как отмечалось ранее, 90% личного состава ГСЧС забронировано.

«В то же время подчеркиваем, что работники подразделений оперативного реагирования (пожарные, саперы, спасатели, химики, инженеры и т.п.) забронированы полным составом», – заявили в ГСЧС.

Также там добавили, ежедневно сотрудники ГСЧС спасают граждан, ликвидируют последствия российских обстрелов, часто ценой собственного здоровья и жизни, отметили в ГСЧС.

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