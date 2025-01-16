В Киев прибыл министр обороны Италии Гвидо Крозетто

В Киеве Гвидо Крозетто проведет ряд институциональных встреч.

В четверг, 16 января, министр обороны Италии Гвидо Крозетто прибыл с официальным визитом в Украину. Об этом сообщило посольство Италии в Украине на своей странице в соцсети Х.

Как рассказали в посольстве Италии в Украине, в Киеве Крозетто проведет ряд институциональных встреч.

«Министр Гвидо Крозетто прибыл в Киев с официальным визитом, во время которого проведет ряд институциональных встреч», - отметили в сообщении.

Напомним, сегодня в Киев также прибыл премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

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