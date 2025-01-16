До Києва прибув міністр оборони Італії Гвідо Крозетто

У Києві Гвідо Крозетто проведе низку інституційних зустрічей.

У четвер, 16 січня, міністр оборони Італії Гвідо Крозетто прибув з офіційним візитом до України. Про це поінформувало посольство Італії в Україні на своїй сторінці у соцмережі Х.

Як розповіли у посольстві Італії в Україні, у Києві Крозетто проведе низку інституційних зустрічей.

«Міністр Гвідо Крозетто прибув до Києва з офіційним візитом, під час якого проведе низку інституційних зустрічей», — зазначили у дописі.

Нагадаємо, сьогодні до Києва також прибув премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер.

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