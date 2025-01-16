У ДСНС пояснили, чи справді планується мобілізувати 50% працівників

У ДСНС прокоментували заяву про мобілізацію 50% своїх співробітників.

Фото: varta1.com.ua

16 січня у мережі почала поширюватись інформація про мобілізацію 50% співробітників ДСНС.

Згодом Державна служба України з надзвичайних ситуацій зробила офіційну заяву і наголосила, що інформація про мобілізацію 50% співробітників ДСНС не відповідає дійсності.

Там вказали, що як зазначалося раніше, 90% особового складу ДСНС заброньовано.

«Водночас наголошуємо, що працівники підрозділів оперативного реагування (пожежні, сапери, рятувальники, хіміки, інженери тощо) заброньовані повним складом», – заявили у ДСНС.

Також там додали, щодня співробітники ДСНС рятують громадян, ліквідовують наслідки російських обстрілів, часто – ціною власного здоровʼя та життя, наголосили в ДСНС.

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