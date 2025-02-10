Брачный договор – для чего и как он заключается между мужем и женой

Брачный договор — это соглашение, которым можно регулировать имущественные отношения между супругами.

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Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи рассказал, как и для чего нужно заключать брачный договор.

Брачный договор — это соглашение, которым можно регулировать имущественные отношения между супругами.

Что можно определить в брачном договоре

Правовой режим имущества, передаваемого для использования на нужды семьи. Например, мужчина, женщина договариваются сохранить личную собственность на приобретенное до брака имущество.

Правовой режим имущества, подаренного супругам в связи с регистрацией брака.

Кому будет принадлежать совместно нажитое имущество в браке, например, можно определить, на кого имущество регистрируется во время брака, поэтому и будет принадлежать после развода.

Предоставление содержания одному из супругов, то есть в случае утраты одним из супругов трудоспособности другой обязуется оказывать ему материальную помощь.

Имущественные обязанности супругов как родителей, таких, как оплачивающий обучение, развитие, ребенка и т.д.

Как укладывается

Только в письменном виде и удостоверяется у нотариуса.

Когда можно укладывать

До регистрации брака или уже в браке.

Можно ли расторгнуть договор

Да, по общему согласию супруги. Или по требованию одного из супругов, если для этого есть основания.

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