Практика судов
  1. В Украине

Брачный договор – для чего и как он заключается между мужем и женой

20:20, 10 февраля 2025
Брачный договор — это соглашение, которым можно регулировать имущественные отношения между супругами.
Брачный договор – для чего и как он заключается между мужем и женой
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Координационный центр по предоставлению бесплатной правовой помощи рассказал, как и для чего нужно заключать брачный договор.

Брачный договор — это соглашение, которым можно регулировать имущественные отношения между супругами.

Что можно определить в брачном договоре

  • Правовой режим имущества, передаваемого для использования на нужды семьи. Например, мужчина, женщина договариваются сохранить личную собственность на приобретенное до брака имущество.
  • Правовой режим имущества, подаренного супругам в связи с регистрацией брака.
  • Кому будет принадлежать совместно нажитое имущество в браке, например, можно определить, на кого имущество регистрируется во время брака, поэтому и будет принадлежать после развода.
  • Предоставление содержания одному из супругов, то есть в случае утраты одним из супругов трудоспособности другой обязуется оказывать ему материальную помощь.
  • Имущественные обязанности супругов как родителей, таких, как оплачивающий обучение, развитие, ребенка и т.д.

Как укладывается

Только в письменном виде и удостоверяется у нотариуса.

Когда можно укладывать

До регистрации брака или уже в браке.

Можно ли расторгнуть договор

Да, по общему согласию супруги. Или по требованию одного из супругов, если для этого есть основания.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

договор брак

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Администрация Белого дома подала в суд заявление об отмене приказа окружного судьи, потому что он блокирует работу Минфина США

Адвокаты администрации Дональда Трампа утверждают, что приказ, изданный на выходных федеральным окружным судьей в Нью-Йорке, настолько масштабен, что может даже запретить министру финансов Скотту Бессенту полноценно управлять казначейством.

ЕС пересмотрит свою многомиллиардную иностранную помощь, потому что не может позволить себе быть «донором последней инстанции» – Bloomberg

ЕС стремится реструктуризировать свою внешнюю помощь для обеспечения своих стратегических интересов.

Выступление на Круглом столе «Об обсуждении вопросов судейской независимости»

Александр Сасевич: «Учитывая недейственность отдельных мер реагирования, насущной задачей на сегодняшний день является налаживание конструктивного диалога между отдельными государственными органами в условиях четкого осознания необходимости обеспечения функционирования независимого суда в Украине, ведь вполне очевидно, что выведение из строя или неполноценное функционирование хотя бы одного из элементов гарантийного механизма сказывается на работе всей системы».

Дональд Трамп раскритиковал решение окружного судьи о блокировании доступа команде Илона Маска к аудиту денежных переводов Минфина США

В свою очередь, Илон Маск призвал к импичменту судьи, заблокировавшему доступ DOGE к системе Министерства финансов, через которую можно было увидеть, кому на самом деле шли выплаты.

СНБО может рассмотреть вопрос о возвращении народу Украины незаконно украденных месторождений полезных ископаемых – Даниил Гетманцев

Для того чтобы предоставить разрешение на недропользование, его нужно иметь, но за 30 лет все разрешения на коммерчески интересные месторождения розданы «почтенным» людям – Даниил Гетманцев.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Кравчук
    Володимир Кравчук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Антон Геращенко
    Антон Геращенко
    Перший заступник міністра внутрішніх справ України у 2019-2021 рр.
  • Юрій Войтко
    Юрій Войтко
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Володимир Завальнюк
    Володимир Завальнюк
    завідувач кафедри Національного університету «Одеська юридична академія»
  • Марина Назарова
    Марина Назарова
    суддя Луганського апеляційного суду