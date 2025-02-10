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Шлюбний договір — для чого та як він укладається між чоловіком та дружиною

20:20, 10 лютого 2025
Шлюбний договір — це угода якою можна регулювати майнові відносини між подружжям.
Шлюбний договір — для чого та як він укладається між чоловіком та дружиною
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Координаційний центр з надання безоплатної правової допомоги розповів, як та для чого потрібно укладати шлюбний договір.

Шлюбний договір — це угода якою можна регулювати майнові відносини між подружжям.

Що можна визначити у шлюбному договорі

  • Правовий режим майна, яке передається для використання на потреби сім’ї. Наприклад, чоловік, жінка домовляються зберегти особисту власність на майно, що придбане до шлюбу.
  • Правовий режим майна, подарованого подружжю у зв’язку з реєстрацією шлюбу.
  • Кому належатиме спільно нажите майно у шлюбі, наприклад, можна визначити, що на кого майно реєструється під час шлюбу, тому і належатиме після розлучення.
  • Надання утримання одному з подружжя, тобто у разі втрати одним із подружжя працездатності інший зобов’язується надавати йому матеріальну допомогу.
  • Майнові обов'язки подружжя як батьків, як-от хто оплачує навчання, розвиток, дитини тощо.

Як укладається

Лише письмово та посвідчується у нотаріуса.

Коли можна укладати

До реєстрації шлюбу чи вже у шлюбі.

Чи можна розірвати договір

Так, за спільною згодою подружжя. Або на вимогу одного з подружжя, якщо на це є підстави.

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