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У Одесі затримали чоловіка, який підпалив автомобілі в паркінгу Аркадії

00:06, 11 лютого 2025
27-річному підозрюваному загрожує до 10 років в'язниці.
У Одесі затримали чоловіка, який підпалив автомобілі в паркінгу Аркадії
Фото: od.npu.gov.ua
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Одеські правоохоронці оперативно встановили та затримали чоловіка, який вчинив підпал автомобілів у підземному паркінгу в Аркадії. Подія сталася кілька днів тому під час комендантської години, коли зловмисник проник у паркінг багатоповерхівки і підпалив два автомобілі «BMW», що належали місцевій жінці. Пожежа швидко поширилася на сусідні машини «BMW» і «Hyundai» чоловіків.

Пожежу вдалося ліквідувати пожежникам, і на щастя, ніхто не постраждав. В ході розслідування, правоохоронці встановили, що до злочину причетний 27-річний житель Миколаєва. Зловмисника затримали, коли він намагався поїхати додому маршрутним автобусом.

Зібравши необхідні докази, слідчі оголосили йому підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України – умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 908 400 грн.

Зловмиснику загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідчі продовжують з'ясовувати мотиви злочину та обставини, що призвели до підпалу, а також суму заподіяних збитків.

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