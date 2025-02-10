Німецький бізнес бачить великий потенціал для інвестицій в Україні, незважаючи на війну.

Фото: GMK Center

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Німецький бізнес готується до інвестиційного буму в Україні, незважаючи на триваючу війну з Росією. Відповідно до останнього опитування, Україна посіла третє місце серед найбільш привабливих країн для інвестицій у Східній Європі, поступаючись лише Польщі та Румунії. Це підкреслює великий економічний потенціал країни навіть у складних умовах, пише DW.

Згідно з результатами дослідження, 21% опитаних німецьких компаній вже інвестували в українську економіку, а 35% мають намір зробити це в найближчому році. У найближчі п’ять років 41% підприємств планує інвестувати в Україну, що порівняно з іншими країнами регіону є значним показником.

Попри політичні ризики та загрозу безпеці, які відзначають 67% респондентів, німецькі інвестори бачать в Україні перспективи в таких галузях, як енергетика, IT, аутсорсинг та виробництво. Фахівці відзначають, що Україна може стати важливим енергетичним хабом для Європи та альтернативним майданчиком для виробничих потужностей.

Таким чином, незважаючи на складні умови, німецький бізнес продовжує бачити великий потенціал для інвестицій в Україну, що підтверджує її стратегічне значення для Європейського Союзу.

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