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Немецкий бизнес готовится к инвестиционному буму в Украине

23:48, 10 февраля 2025
Немецкий бизнес видит большой потенциал для инвестиций в Украине, несмотря на войну.
Немецкий бизнес готовится к инвестиционному буму в Украине
Фото: GMK Center
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Немецкий бизнес готовится к инвестиционному буму в Украине, несмотря на продолжающуюся войну с Россией. Согласно последнему опросу, Украина заняла третье место среди наиболее привлекательных стран для инвестиций в Восточной Европе, уступая лишь Польше и Румынии. Это подчеркивает большой экономический потенциал страны даже в сложных условиях, пишет DW.

Согласно результатам исследования, 21% опрошенных немецких компаний уже инвестировали в украинскую экономику, а 35% намерены сделать это в ближайшем году. В ближайшие пять лет 41% предприятий планирует инвестировать в Украину, что по сравнению с другими странами региона является значительным показателем.

Несмотря на политические риски и угрозу безопасности, которые отмечают 67% респондентов, немецкие инвесторы видят в Украине перспективы в таких отраслях, как энергетика, IT, аутсорсинг и производство. Специалисты отмечают, что Украина может стать важным энергетическим хабом для Европы и альтернативной площадкой для производственных мощностей.

Таким образом, несмотря на сложные условия, немецкий бизнес продолжает видеть большой потенциал для инвестиций в Украину, что подтверждает ее стратегическое значение для Европейского Союза.

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Германия бизнес

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