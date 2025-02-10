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Иск о возмещении морального вреда, причиненного подачей апелляционной жалобы по другому делу, не подлежит рассмотрению в судах – Верховный Суд

16:30, 10 февраля 2025
Верховный Суд отметил, что не отвечает задачам гражданского судопроизводства обращение в суд с иском, направленным на оценку доказательств, собранных по другим делам, с целью создания оснований для освобождения от доказывания по другому делу.
Иск о возмещении морального вреда, причиненного подачей апелляционной жалобы по другому делу, не подлежит рассмотрению в судах – Верховный Суд
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Несогласие истца с апелляционной жалобой должно быть выражено процессуальным способом, то есть при рассмотрении судом непосредственно того дела, в рамках которой такая апелляционная жалоба подана. Не отвечает задачам гражданского судопроизводства обращение в суд с иском, направленным на оценку доказательств, собранных по другим делам, с целью создания оснований для освобождения от доказывания по другому делу.

Такой вывод сделал Верховный Суд в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда по делу от 20 января 2025 г. № 296/12456/23 (производство № 61-2165сво24), обеспечивая единство судебной практики.

Позивачка вказувала, що відповідач незаконно й передчасно подав апеляційну скаргу в іншій справі з порушеннями норм законодавства, зокрема без наявності в нього повного тексту постанови, яка оскаржується. Зазначала, що порушено її цивільні права та завдано їй моральної шкоди.

Суд першої інстанції, з висновками якого погодився апеляційний суд, відмовив у відкритті провадження у справі, оскільки незгода позивачки з апеляційною скаргою повинна бути висловлена у процесуальний спосіб, тобто відповідно до норм процесуального законодавства під час розгляду судом безпосередньо тієї справи, у межах якої така апеляційна скарга подана.

ОП КЦС ВС залишила судові рішення без змін, відступивши від правових висновків у подібній справі, зробивши такі висновки про застосування норм права.

Не відповідатиме завданням цивільного судочинства звернення до суду з позовом, спрямованим на оцінювання доказів, зібраних в інших справах, на предмет їх належності та допустимості, або з метою створення підстав для звільнення від доказування в іншій справі (для встановлення в судовому рішенні обставин, які не потрібно було б надалі доказувати під час розгляду іншої справи). Недопустимим з огляду на завдання цивільного судочинства є ініціювання позовного провадження з метою оцінки обставин, які становлять предмет доказування у кримінальному провадженні, чи з метою створення поза межами останнього передумов для визнання доказу, отриманого в такому провадженні, неналежним або недопустимим. Такі позови не підлягають судовому розгляду.

Приписи закону «суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо заява не підлягає розгляду в судах у порядку цивільного судочинства» (п. 1 ч. 1 ст. 186 ЦПК України), «суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства» (п. 1 ч. 1 ст. 255 ЦПК України) стосуються як позовів, які не можна розглядати за правилами цивільного судочинства, так і тих позовів, які суди взагалі не можуть розглядати.

Поняття «спір, який не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства» слід тлумачити в більш широкому значенні, тобто як поняття, що стосується як тих спорів, які не підлягають розгляду в порядку цивільного судочинства, так і тих, які взагалі не підлягають судовому розгляду.

Право на доступ до суду реалізується на підставах і в порядку, встановлених законом. Кожний із процесуальних кодексів встановлює обмеження щодо кола питань, які можуть бути вирішені в межах відповідних судових процедур. Зазначені обмеження спрямовані на дотримання оптимального балансу між правом людини на судовий захист і принципами юридичної визначеності, ефективності й оперативності судового процесу.

Отже, суди дійшли правильного висновку про відмову у відкритті провадження у справі, оскільки нормами законодавства не передбачено такого способу захисту, як звернення з позовною заявою з вимогами про відшкодування моральної шкоди, завданої поданням апеляційної скарги в іншій справі. Незгода позивачки з апеляційною скаргою повинна бути висловлена у процесуальний спосіб, тобто відповідно до норм процесуального законодавства під час розгляду судом безпосередньо тієї справи, у межах якої така апеляційна скарга подана.

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Верховный Суд судебная практика КЦС ВС

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