В Одессе задержали мужчину, который поджег автомобили в паркинге Аркадии

27-летнему подозреваемому грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: od.npu.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Одесские правоохранители оперативно установили и задержали мужчину, который совершил поджог автомобилей в подземном паркинге в Аркадии. Происшествие произошло несколько дней назад во время комендантского часа, когда злоумышленник проник в паркинг многоэтажки и поджег два автомобиля «BMW», принадлежавших местной женщине. Пожар быстро распространился на соседние машины «BMW» и «Hyundai» мужчин.

Пожар удалось ликвидировать пожарным, и к счастью, никто не пострадал. В ходе расследования, правоохранители установили, что к преступлению причастен 27-летний житель Николаева. Злоумышленника задержали, когда он пытался поехать домой маршрутным автобусом.

Собрав необходимые доказательства, следователи объявили ему подозрение по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины - умышленное повреждение чужого имущества путем поджога. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 908 400 грн.

Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Следователи продолжают выяснять мотивы преступления и обстоятельства, приведшие к поджогу, а также сумму причиненного ущерба.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.