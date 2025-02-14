Заседание Верховной Рады снова пришлось закрыть из-за блокирования трибуны, видео

Депутаты заблокировали президиум и трибуну парламента, поэтому заседание закрыли.

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В пятницу, 14 февраля, пленарное заседание Верховной Рады не состоялось. Депутаты от "Европейской солидарности" заблокировали трибуну и президиум. Об этом нардепы сообщают в Телеграм и публикуют видео из зала заседания.

Отмечается, что сегодня в Раде премьер-министр Украины Денис Шмыгаль должен отвечать на вопросы депутатов.

Заседание парламента было закрыто.

Напомним, что 13 февраля заседание Рады было закрыто, поскольку депутаты от заблокировали трибуну с плакатами и криками "позор".

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