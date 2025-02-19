На Чернобыльской АЭС до сих пор продолжают бороться с последствиями российского удара, фото

На Чернобыльской атомной электростанции идет ликвидация последствий российского удара беспилотника по объекту «Укрытие». Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
«По состоянию на утро 19 февраля спасатели продолжают тушение очагов тления и проводят работы по частичному раскрытию конструкций укрытия», — указали в ГСЧС.
Отмечается, что радиационный фон на промплощадке ЧАЭС не превышает норму. Ситуация контролируется. Работы продолжаются.
Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Верховная Рада отнесла к государственной тайне информацию, связанную с ликвидацией последствий кризисных ситуаций на определенных объектах критической инфраструктуры.
Напомним, российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.
В ГСЧС опровергли информацию об угрозе выброса радиации на Чернобыльской АЭС.
Андрей Ермак и Владимир Зеленский опубликовали фото и видео последствий удара по Чернобыльской АЭС.
СБУ показала обломки российского дрона, который атаковал Чернобыльскую АЭС.
Напомним, в МАГАТЭ подтвердили попадание дрона по Чернобыльской АЭС и показали фото.
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