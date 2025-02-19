На Чернобыльской АЭС до сих пор продолжают бороться с последствиями российского удара, фото

На ЧАЭС продолжается гашение очагов тления и проводятся работы по частичному раскрыванию конструкций укрытия.

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На Чернобыльской атомной электростанции идет ликвидация последствий российского удара беспилотника по объекту «Укрытие». Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на утро 19 февраля спасатели продолжают тушение очагов тления и проводят работы по частичному раскрытию конструкций укрытия», — указали в ГСЧС.

Отмечается, что радиационный фон на промплощадке ЧАЭС не превышает норму. Ситуация контролируется. Работы продолжаются.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Верховная Рада отнесла к государственной тайне информацию, связанную с ликвидацией последствий кризисных ситуаций на определенных объектах критической инфраструктуры.

Напомним, российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал этой ночью в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции.

В ГСЧС опровергли информацию об угрозе выброса радиации на Чернобыльской АЭС.

Андрей Ермак и Владимир Зеленский опубликовали фото и видео последствий удара по Чернобыльской АЭС.

СБУ показала обломки российского дрона, который атаковал Чернобыльскую АЭС.

Напомним, в МАГАТЭ подтвердили попадание дрона по Чернобыльской АЭС и показали фото.

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