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Киев будет компенсировать переоборудование авто киевлянам-защитникам – кто может получить деньги

22:42, 20 февраля 2025
Киевляне, имеющие статус лиц с инвалидностью в результате войны I и II группы, смогут получить компенсацию за переустройство своих автомобилей в соответствии с потребностями.
Киев будет компенсировать переоборудование авто киевлянам-защитникам – кто может получить деньги
Фото иллюстративное: Freepik
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В столице Киевсовет утвердил порядок частичной компенсации переоборудования автомобилей людям с инвалидностью в результате войны I и II группы среди киевлян-Защитников и Защитниц.

Как указывают в КГГА, после вступления решения в силу Киев Милитари Хаб начнет принимать документы, а уже в марте столица сможет начать выплаты.

«Помимо компенсации за приобретение автомобиля в размере более 500 тысяч гривен, теперь город частично будет возмещать расходы на его переоборудование – до 100 тысяч гривен или 95% от фактической суммы», – сообщила заместительница председателя КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий Марина Хонда.

Она отметила, что принимать пакет документов начнут после вступления решения в силу.

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Киев автомобиль

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