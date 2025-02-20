Київ компенсуватиме переобладнання авто киянам-захисникам – хто може отримати гроші

Кияни, які мають статус осіб з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ групи, зможуть отримати компенсацію за переоблаштування своїх автомобілів відповідно до потреб.

Фото ілюстративне: Freepik

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У столиці Київрада затвердила порядок часткової компенсації переобладнання авто людям з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ групи з-поміж киян-Захисників та Захисниць.

Як вказують у КМДА, після набрання рішенням чинності Київ Мілітарі Хаб розпочне приймати документи, а вже в березні столиця зможе розпочати виплати.

«Окрім компенсації за придбання автомобіля у розмірі понад 500 тисяч гривень, відтепер місто частково відшкодовуватиме витрати на його переобладнання – до 100 тисяч гривень або 95% від фактичної суми», – повідомила заступниця голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Марина Хонда.

Вона зауважила, що приймати пакет документів розпочнуть після набрання рішенням чинності.

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