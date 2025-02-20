В Дрогобыче 60-летний мужчина сообщил о «заминировании» ТЦК — ему сообщено о подозрении

Мужчине сообщено в известность о подозрении в совершении заведомо ложного сообщения о подготовке взрыва.

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На Львовщине 60-летний мужчина сообщил о «заминировании» Дрогобычского ТЦК. Об этом сообщает Львовская областная прокуратура.

Так, жителю одного из сел Дрогобычской городской общины сообщено о подозрении в осуществлении заведомо ложного сообщения о подготовке взрыва (ч. 1 ст. 259 УК Украины).

По данным следствия, в феврале этого года 60-летний мужчина позвонил по телефону на линию «102» и сообщил об угрозе взрыва в помещении Дрогобычского ТЦК.

Это привело к дезорганизации нормального функционирования указанного объекта, так как были эвакуированы персонал и посетители учреждения. Также это привело к безосновательному отвлечению сил и средств специальных служб для проверки такого сообщения.

По ходатайству прокурора, подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.