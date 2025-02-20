У Дрогобичі 60-річний чоловік повідомив про «замінування» ТЦК — йому оголошено про підозру

Чоловіку повідомлено про підозру у здійсненні завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху.

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На Львівщині 60-річний чоловік повідомив про «замінування» Дрогобицького ТЦК. Про це повідомляє Львівська обласна прокуратура.

Так, мешканцю одного з сіл Дрогобицької міської громади повідомлено про підозру у здійсненні завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху (ч. 1 ст. 259 КК України).

За даними слідства, у лютому цього року 60-річний чоловік зателефонував на лінію «102» та повідомив про загрозу вибуху в приміщенні Дрогобицького ТЦК.

Це призвело до дезорганізації нормального функціонування вказаного об’єкта, так як було евакуйовано персонал та відвідувачів установи. Також це спричинило безпідставне відволікання сил і засобів спеціальних служб для перевірки такого повідомлення.

Наразі, за клопотанням прокурора, підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з правом внесення застави.

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