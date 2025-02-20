Установа, яка використовує працю засуджених, зобов’язана сплачувати податки та ЄСВ із їх зарплати незалежно від укладення трудового договору – КАС ВС

Державна установа звернулася до суду з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень, штрафних санкцій та вимоги про сплату боргу.

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Державна установа, яка використовує працю засуджених, є роботодавцем і податковим агентом. Це покладає на неї обов’язок сплачувати податок на доходи фізичних осіб, військовий збір та єдиний соціальний внесок, навіть якщо із засудженими не укладено трудових договорів.

За результатами податкової перевірки виправного центру податковий орган установив порушення податкового та пенсійного законодавства, що призвело до заниження податкових зобов’язань і несвоєчасного подання звітності, у зв’язку із чим державній установі донараховано понад 1,6 млн грн податків, штрафів і пені.

Державна установа звернулася до суду з позовом про скасування податкових повідомлень-рішень, штрафних санкцій та вимоги про сплату боргу. Позов був обґрунтований тим, що засуджені не працюють за строковими трудовими договорами, а Інструкція про умови праці та заробітну плату засуджених до обмеження волі або позбавлення волі не містить положень щодо оподаткування їхніх доходів і сплати ЄСВ.

Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову. Апеляційний суд залишив це рішення без змін, визнавши, що установа є роботодавцем у відносинах із засудженими й зобов’язана сплачувати податки та ЄСВ незалежно від укладення трудового договору.

У справі від 5 лютого 2025 року № 160/2001/19 (провадження № К/9901/17001/20) Верховний Суд залишив касаційну скаргу без задоволення, а рішення судів попередніх інстанцій – без змін.

На підставі аналізу норм Кримінально-виконавчого кодексу України, ПК України, законів України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» і «Про державну кримінально-виконавчу службу України» суд дійшов висновку, що засуджені, які виконують оплачувану роботу, є застрахованими особами, навіть якщо трудові договори не укладені. Використання їхньої праці надає установі статус роботодавця і податкового агента, що зобов’язує її утримувати та перераховувати податок на доходи фізичних осіб, військовий збір і ЄСВ. При цьому розмір ЄСВ має визначатися, зважаючи на мінімальну зарплату, незалежно від фактичного доходу засудженого. Відсутність трудового договору не звільняє установу від обов’язку сплачувати податки та подавати звітність.

Верховний Суд, ухвалюючи рішення, врахував правову позицію, сформовану, зокрема, у справах № 809/710/17, № 580/908/19, у яких досліджувався зміст правовідносин між виправними установами й засудженими особами як найманими працівниками, а також зобов’язання цих установ здійснювати нарахування та сплату ЄСВ.

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