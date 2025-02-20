В Киеве разоблачили дельцов, которые продавали авто, ввезенные в Украину как гуманитарная помощь ВСУ

Вместо передачи машины военным, участники схемы их продавали.

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Правоохранители разоблачили двух участников «автобизнеса», которые продавали машины, ввезенные в Украину как гуманитарная помощь ВСУ.

Как сообщила Киевская городская прокуратура, в течение двух лет благотворительная организация ввезла в Украину из стран ЕС около 200 автомобилей в качестве помощи для ВСУ, то есть без уплаты таможенных платежей.

В дальнейшем вместо передачи машины военным участники схемы их продавали. Так 42-летняя женщина организовывала ввоз машин, растаможку и определяла цену продаж автомобилей. Ее сообщник занимался поиском покупателей, показывал им машины и брал за них деньги.

При документировании деятельности «автобизнеса» у подозреваемых за почти 17 тыс. долларов США приобрели два автомобиля - микроавтобус Ford Transit и внедорожник Mitsubishi Pajero, ввезенные под видом благотворительной помощи для сил обороны Украины.

«Продавца машин задержали сразу после сделки. В ходе обысков правоохранители изъяли еще 17 автомобилей, ввезенных от имени подконтрольной злоумышленникам благотворительной организации», - сообщили в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что руководитель благотворительной организации, от имени которой завозили машины в Украину, умер в марте 2024 года, однако все документы в течение 2024-2025 годов визировались его электронно-цифровой подписью.

Мужчине и женщине сообщили о подозрении. Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности их сообщников.

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