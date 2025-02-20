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У Києві викрили ділків, які продавали авто, ввезені в Україну як гуманітарна допомога ЗСУ

21:05, 20 лютого 2025
Замість передати машини військовим, учасники схеми їх продавали.
У Києві викрили ділків, які продавали авто, ввезені в Україну як гуманітарна допомога ЗСУ
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Правоохоронці викрили двох учасників «автобізнесу», які продавали машини, ввезені в Україну як гуманітарна допомога ЗСУ.

Як повідомила Київська міська прокуратура, протягом двох років благодійна організація ввезла в Україну з країн ЄС близько 200 автомобілів як допомогу для ЗСУ, тобто без сплати митних платежів.

Надалі, замість передати машини військовим, учасники схеми їх продавали. Так 42-річна жінка організовувала ввезення машин, розмитнення та визначала ціну продажу автомобілів. Її спільник займався пошуком покупців, показував їм машини та брав за них гроші.

Під час документування діяльності «автобізнесу» у підозрюваних за майже 17 тис. доларів США придбали два автомобілі - мікроавтобус «Ford Transit» та позашляховик «Mitsubishi Pajero», ввезені під виглядом благодійної допомоги для сил оборони України.

«Продавця машин затримали одразу після угоди. Під час обшуків правоохоронці вилучили ще 17 автомобілів, ввезених від імені підконтрольної зловмисникам благодійної організації», - повідомили у прокуратурі.

У відомстві зазначили, що керівник благодійної організації, від імені якої завозили машини до України, помер в березні 2024 року, однак всі документи протягом 2024-2025 років візувались його електронно-цифровим підписом.

Наразі чоловіку та жінці повідомили про підозру. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності їх спільників.

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прокуратура Київ

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