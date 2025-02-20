МВФ та ДПС узгодили план спільної роботи щодо удосконалення податкового аудиту

У податковій обговорили конкретні заходи виконання отриманих ДПС рекомендацій у межах допомоги МВФ.

Джерело фото: Руслан Кравченко / Facebook

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Державна податкова служба України та Міжнародний валютний фонд узгодили план спільної роботи на найближчий час щодо удосконалення процесів здійснення податкового аудиту, зокрема, в частині визначення стратегічних та операційних цілей цієї діяльності ДПС, впровадження ризикорієнтованого підходу до формування планів перевірок. Про це 20 лютого повідомив голова ДПС Руслан Кравченко.

За його словами, це дозволить Україні досягти виконання відповідних маяків меморандуму з МВФ і створити систему податкового адміністрування, що відповідатиме кращим міжнародним стандартам.

«Зустрівся з представниками МВФ Енріко Аавом та Сюзан Бетс. Обговорили конкретні заходи виконання отриманих ДПС рекомендацій у межах технічної допомоги Департаменту з бюджетних питань МВФ у рамках впровадження Національної стратегії доходів до 2030», - вказав Кравченко.

Серед основних напрямів над якими вже триває робота, голова податкової назвав наступні:

Управління реформами – оновлюємо критерії моніторингу реформ, впроваджуємо ефективне управління змінами.

Управління комплаєнс-ризиками – йдеться про розробку ключових показників ефективності для експериментального проєкту, аудит навичок співробітників тощо.

Податковий аудит – впроваджуємо ризик-орієнтовані підходи до аудиту, розробляються ключові показники ефективності аудиту.

Реформи у сфері IT – підвищуємо автоматизацію процесів для зниження адміністративного навантаження та максимальної прозорості.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», 20 лютого у Києві почала роботу місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) на чолі з Гевіном Греєм. Предметом є обговорення з представниками влади України 7-го перегляду Програми розширеного фінансування (EFF). Якщо Україна успішно пройде цей перегляд, то отримає до бюджету 917,54 млн доларів, що, порівняно з деякими грантами, є відносно невеликою сумою. Втім, справа не лише в грошах, а й у тому, що виконання вимог МВФ є «маяком» для надання коштів від інших партнерів.

Джерело фото: Руслан Кравченко / Facebook

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