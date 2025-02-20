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МВФ и ГНС согласовали план совместной работы по усовершенствованию налогового аудита

15:59, 20 февраля 2025
В налоговой обсудили конкретные меры по выполнению полученных ГНС рекомендаций в рамках помощи МВФ.
МВФ и ГНС согласовали план совместной работы по усовершенствованию налогового аудита
Источник фото: Руслан Кравченко / Facebook
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Государственная налоговая служба Украины и Международный валютный фонд согласовали план совместной работы на ближайшее время по усовершенствованию процессов осуществления налогового аудита, в частности, в части определения стратегических и операционных целей этой деятельности ГНС, внедрение рискориентированного подхода к формированию планов проверок. Об этом 20 февраля сообщил глава ГНС ​​Руслан Кравченко.

По его словам, это позволит Украине достичь выполнения соответствующих маяков меморандума с МВФ и создать систему налогового администрирования, которая будет отвечать лучшим международным стандартам.

«Встретился с представителями МВФ Энрико Аавом и Сюзан Бетс. Обсудили конкретные меры выполнения полученных ГНС рекомендаций в рамках технической помощи Департамента по бюджетным вопросам МВФ в рамках внедрения Национальной стратегии доходов до 2030 года», - указал Кравченко.

Среди основных направлений над которыми уже идет работа, глава налоговой назвал следующие:

  • Управление реформами – обновляем критерии мониторинга реформ, внедряем эффективное управление изменениями.
  • Управление комплаенс-рисками – речь идет о разработке ключевых показателей эффективности для экспериментального проекта, аудит навыков сотрудников и т.д.
  • Налоговый аудит – внедряем риск-ориентированные подходы к аудиту, разрабатываются ключевые показатели эффективности аудита.
  • Реформы в сфере IT – повышаем автоматизацию процессов снижения административной нагрузки и максимальной прозрачности.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», 20 февраля в Киеве начала работу миссия Международного валютного фонда (МВФ) во главе с Гевином Греем. Предметом является обсуждение с представителями власти Украины 7-го пересмотра Программы расширенного финансирования (EFF). Если Украина успешно пройдет этот пересмотр, то получит в бюджет 917,54 млн долларов, что по сравнению с некоторыми грантами является относительно небольшой суммой. Впрочем, дело не только в деньгах, но и в том, что выполнение требований МВФ является «маяком» для предоставления средств от других партнеров.

Источник фото: Руслан Кравченко / Facebook

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МВФ ГНС

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