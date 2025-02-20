5 гранат за 32 тысячи гривен — в Запорожье женщину разоблачили на продаже оружия и боеприпасов

33-летняя женщина спланировала легкий заработок и приобрела у неустановленных лиц огнестрельное оружие, патроны и другие боеприпасы.

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В Запорожье местную жительницу разоблачили на продаже оружия и боеприпасов. Об этом сообщает Запорожская областная прокуратура.

По данным следствия, 33-летняя женщина спланировала легкий заработок и приобрела у неустановленных лиц огнестрельное оружие, патроны и другие боевые запасы.

В течение февраля 2025 она реализовала 5 боевых гранат и «заработала» на этом более 32 тыс. грн.

Так, женщине поставлено в известность о подозрении в приобретении, хранении, сбыте боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины).

По решению суда к подозреваемой применена мера пресечения в виде содержания под стражей.

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