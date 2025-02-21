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В Минюсте объяснили тонкости наименования юридического лица

07:36, 21 февраля 2025
Название юридического лица может состоять из собственного названия юридического лица, а также содержать информацию о целях деятельности, виде, способе образования, зависимости юридического лица и других сведения.
В Минюсте объяснили тонкости наименования юридического лица
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Южное межрегиональное управление Министерства юстиции объяснили все тонкости наименования юридического лица.

Так, Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» передбачено  вимоги до найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу.

Найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму (крім державних органів, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів, установ, а також випадку, передбаченого абзацом другим статті 16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та назву.

Організаційно-правова форма юридичної особи визначається відповідно до класифікації організаційно-правових форм господарювання, затвердженої центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері технічного регулювання.

Назва юридичної особи може складатися з власної назви юридичної особи, а також містити інформацію про мету діяльності, вид, спосіб утворення, залежність юридичної особи та інші відомості згідно з вимогами до найменування окремих організаційно-правових форм юридичних осіб, установленими Цивільним, Господарським кодексами України та цим Законом.

Найменування юридичної особи не може бути тотожним найменуванню іншої юридичної особи (крім органів місцевого самоврядування).

У найменуванні юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів забороняється використовувати:

– повне чи скорочене найменування державних органів або органів місцевого самоврядування, або похідні від цих найменувань, або історичні державні найменування, перелік яких установлює Кабінет Міністрів України, - у найменуваннях юридичних осіб приватного права;

– символіку комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, заборона використання яких встановлена Законом України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки";

– символіку російської імперської політики відповідно до Закону України "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії";

– символіку воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну;

– терміни, абревіатури, похідні терміни, заборона використання яких передбачена законом.

Законами можуть бути встановлені особливості найменування товариств, холдингових компаній, банків, пенсійних фондів, корпоративних інвестиційних фондів, торгово-промислової палати, навчальних закладів, страховиків, волонтерських організацій, адвокатських бюро, операторів державних лотерей, асоціацій органів місцевого самоврядування та їх добровільних об’єднань, політичних партій, громадських об’єднань, профспілок, їх організацій та об’єднань, організацій роботодавців, їх об’єднань, кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок.

Найменування (повне, скорочене) відокремленого підрозділу юридичної особи визначається у положенні чи іншому установчому документі про такий відокремлений підрозділ та складається із зазначення виду відокремленого підрозділу, його власної назви (за наявності) та найменування (повного або скороченого) відповідної юридичної особи.

Вимоги до написання найменування юридичної особи, її відокремленого підрозділу, найменування відокремленого підрозділу юридичної особи, утвореної відповідно до законодавства іноземної держави, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, крім організації профспілки, встановлюються Міністерством юстиції України.

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минюст

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