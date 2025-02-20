5 гранат за 32 тисячі гривень — у Запоріжжі жінку викрили на продажі зброї та боєприпасів

У Запоріжжі місцеву жительку викрили на продажі зброї та боєприпасів. Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.
За даними слідства, 33-річна жінка спланувала легкий заробіток та придбала у невстановлених осіб вогнепальну зброю, набої та інші бойові припаси.
Упродовж лютого 2025 року вона реалізувала 5 бойових гранат та «заробила» на цьому понад 32 тис. грн.
Так, жінці повідомлено про підозру в придбанні, зберіганні, збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).
Наразі за рішенням суду до підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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