5 гранат за 32 тисячі гривень — у Запоріжжі жінку викрили на продажі зброї та боєприпасів

33-річна жінка спланувала легкий заробіток та придбала у невстановлених осіб вогнепальну зброю, набої та інші боєприпаси.

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У Запоріжжі місцеву жительку викрили на продажі зброї та боєприпасів. Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

За даними слідства, 33-річна жінка спланувала легкий заробіток та придбала у невстановлених осіб вогнепальну зброю, набої та інші бойові припаси.

Упродовж лютого 2025 року вона реалізувала 5 бойових гранат та «заробила» на цьому понад 32 тис. грн.

Так, жінці повідомлено про підозру в придбанні, зберіганні, збуті бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Наразі за рішенням суду до підозрюваної застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.