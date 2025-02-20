На Тернопольщине военнообязанный скрылся из больницы, разбив окно: в ТЦК сообщили детали

В ТЦК заявили, что лицо было установлено, выяснено, что он находится в розыске за уклонение призыва по мобилизации и решается вопрос о привлечении его к ответственности.

Фото иллюстративное, источник фото: vechirniy.kyiv.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Тернопольской области работники ТЦК остановили мужчину для проверки военно-учетных документов. Во время диалога он сказал, что ему стало плохо и после чего ему предоставили возможность пройти медицинское обследование, но впоследствии он скрылся из больницы.

Как сообщил Тернопольский областной ТЦК СП, 20 февраля в рамках мероприятий по соблюдению военного учета гражданами Украины мобилизационного возраста была проведена проверка военно-учетных документов мужчины, 1994 года рождения.

Отмечается, что во время проверки установлено, что мужчина является военнообязанным, подлежит призыву, однако не имел при себе надлежащих военно-учетных документов, что является нарушением законодательства.

«Гражданину Б. было предложено проследовать в соответствующий территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для уточнения военно-учетных данных. Однако, злоупотребляя доверием представителей сводной мобильной группы, он пожаловался на плохое самочувствие и попросил медицинскую помощь. После предоставления ему возможности пройти медицинское обследование в соответствующем помещении, гр. Б., воспользовавшись отсутствием представителей мобильной группы оповещения, разбил окно и скрылся в неизвестном направлении», - говорится в сообщении.

В ТЦК добавили, что лицо было установлено, выяснено, что он находится в розыске за уклонение призыва по мобилизации и решается вопрос о привлечении его к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

«Такие действия будут дополнительно квалифицироваться как уклонение от военного учета, предусматривающего административные или уголовные санкции в зависимости от обстоятельств.

На основе этой ситуации приняты дополнительные управленческие меры для усиления контроля и недопущения подобных случаев в будущем», - заявили в ТЦК.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.