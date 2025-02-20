На Тернопільщині військовозобов’язаний утік із лікарні, розбивши вікно: у ТЦК повідомили деталі

У ТЦК заявили, що особу було встановлено, з’ясовано що він перебуває у розшуку за ухилення призову по мобілізації і наразі вирішується питання про притягнення його до відповідальності.

Фото ілюстративне, джерело фото: vechirniy.kyiv.ua

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На Тернопільщині працівники ТЦК зупинили чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Під час діалогу він сказав, що йому стало зле і після чого йому надали можливість пройти медичне обстеження, але згодом він утік із лікарні.

Як повідомив Тернопільський обласний ТЦК СП, 20 лютого в рамках заходів щодо дотримання військового обліку громадянами України мобілізаційного віку було здійснено перевірку військово-облікових документів чоловіка, 1994 року народженні.

Зазначається, що під час перевірки встановлено, що чоловік є військовозобов’язаним, підлягає призову, проте не мав при собі належних військово-облікових документів, що є порушенням законодавства.

«Громадянину Б. було запропоновано прослідувати до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для уточнення військово-облікових даних. Однак, зловживаючи довірою представників зведеної мобільної групи, він поскаржився на погане самопочуття та попросив медичної допомоги. Після надання йому можливості пройти медичне обстеження у відповідному приміщенні, гр. Б., скориставшись відсутністю представників мобільної групи оповіщення, розбив вікно та й втік у невідомому напрямку», - сказано у повідомленні.

У ТЦК додали, що особу було встановлено, з’ясовано що він перебуває у розшуку за ухилення призову по мобілізації і наразі вирішується питання про притягнення його до відповідальності відповідно до чинного законодавства.

«Такі дії додатково кваліфікуватимуться як ухилення від військового обліку, що передбачає адміністративні або кримінальні санкції залежно від обставин.

На основі цієї ситуації вжито додаткових управлінських заходів для посилення контролю та недопущення подібних випадків у майбутньому», - заявили у ТЦК.

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