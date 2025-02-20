У Дії появились еще две услуги для ветеранов и их семей

В Дії стали доступные услуги: оформление статуса человека с инвалидностью в результате войны и статуса члена семьи погибшего Защитника.

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На портале Дія теперь доступны еще две услуги для ветеранов и их семей – оформление статуса человека с инвалидностью в результате войны и статуса члена семьи погибшего Защитника. Об этом сообщил глава вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров.

Эти услуги доступны:

ветеранам, имеющим справку об инвалидности;

мужчинам, женам, родителям и детям погибших Защитников с документами, подтверждающими участие в боевых действиях, смерть и родственные связи.

«Чтобы получить статус, нужно подать заявление за несколько кликов в «Дії». Не надо собирать дополнительные документы, отстаивать часы в очередях и проходить все круги бюрократических процедур, как было раньше», – добавил Федоров.

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