У Дії появились еще две услуги для ветеранов и их семей

На портале Дія теперь доступны еще две услуги для ветеранов и их семей – оформление статуса человека с инвалидностью в результате войны и статуса члена семьи погибшего Защитника. Об этом сообщил глава вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров.
Эти услуги доступны:
ветеранам, имеющим справку об инвалидности;
мужчинам, женам, родителям и детям погибших Защитников с документами, подтверждающими участие в боевых действиях, смерть и родственные связи.
«Чтобы получить статус, нужно подать заявление за несколько кликов в «Дії». Не надо собирать дополнительные документы, отстаивать часы в очередях и проходить все круги бюрократических процедур, как было раньше», – добавил Федоров.
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