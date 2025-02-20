У Дії з’явилися ще дві послуги для ветеранів та їхніх сімей

У Дії стали доступні послуги: оформлення статусу людини з інвалідністю внаслідок війни та статусу члена сім'ї загиблого Захисника.

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На порталі «Дія» відтепер доступні ще дві послуги для ветеранів та їхніх сімей – оформлення статусу людини з інвалідністю внаслідок війни та статусу члена сім'ї загиблого Захисника. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайло Федоров.

Ці послуги доступні:

ветеранам, які мають довідку про інвалідність;

чоловікам, дружинам, батькам та дітям загиблих Захисників з документами, які підтверджують участь у бойових діях, смерть та родинні зв’язки.

«Щоб отримати статус, треба подати заяву за кілька кліків у «Дії». Не треба збирати додаткових документів, відстоювати години в чергах та проходити всі кола бюрократичних процедур, як було раніше», – додав Федоров.

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