В Киеве предупреждают о падении снега и сосулек из крыш

В городе расчищают кровли жилых домов от снега и сосуль.

Источник фото: КГГА

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В столице работники управляющих компаний и других обслуживающих организаций обследуют и расчищают кровли жилых домов от снега и сосуль. Как указывают в КГГА, к работам привлекли около 50 кровельщиков и две автовышки.

В то же время жителей Киева просят не заходить за огражденные территории, являющиеся потенциальными местами падения льда во время расчистки.

Водителей же призывают не ставить авто у ограждений, припаркованных автовышек и мест, где продолжаются работы.

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