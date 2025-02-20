У Києві попереджають про падання снігу та бурульок зі стріх

У місті розчищають покрівлі житлових будинків від снігу та буруль.

Джерело фото: КМДА

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У столиці працівники керуючих компаній та інших обслуговуючих організацій обстежують і розчищають покрівлі житлових будинків від снігу та буруль. Як вказують у КМДА, до робіт залучили близько 50 покрівельників та дві автовишки.

Водночас жителів Києва просять не заходити за огороджені території, які є потенційними місцями падіння криги під час розчищення.

Водіїв же закликають не ставити авто біля огороджень, припаркованих автовишок і місць, де тривають роботи.

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