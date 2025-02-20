Четыре кредита, безработная жена, маленький ребенок и больная мать — в Николаевской области мужчина отказался от мобилизации

44-летннго мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы.

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В Николаевской области 44-летний мужчина получил повестку и отказался от мобилизации. Приговор по делу №472/1044/24 обнародовал Веселиновский районный суд Николаевской области.

В материалах дела указывается, что житель Николаевской области в мае и августе 2024 получил повестки, однако категорически отказался от мобилизации

На суде мужчина вину признал и добавил, что он «отказывается от прохождения военной службы, так как у него есть четыре неоплаченных кредита, жена безработная, на иждивении есть несовершеннолетний ребенок, а также больная мать».

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

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