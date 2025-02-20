В Украине приступили к инвентаризации жилья для нужд переселенцев

После аудита будет установлено, что необходимо сделать, чтобы их обустроить в качестве жилья для проживания внутриперемещенных лиц.

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Глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк сообщила, что началась инвентаризация жилья для нужд переселенцев – первые несколько десятков тысяч объектов уже на стадии аудита.

Для проведения всеукраинской инвентаризации жилья Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) уже передал около 26 тыс. объектов, которые потенциально могут быть использованы для обеспечения жилищных нужд украинцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий. После их аудита установят, что необходимо сделать, чтобы их обустроить в качестве жилья для проживания внутриперемещенных лиц.

По ее словам, в Украине уже фактически началась всеукраинская инвентаризация жилья, цель которой – найти объекты, которые можно использовать для переоборудования в жилищный фонд для переселенцев, а в дальнейшем и для создания фонда социального жилья, которое можно будет брать в социальную аренду.

Елена Шуляк отметила, что ФГИУ передал информацию о более чем 26 тысячах объектов жилищного фонда, которые могут быть использованы для размещения ВПЛ. Также уже предоставлено в аренду помещение общежитий в нескольких городах страны. В настоящее время сформирован перечень объектов недвижимости, нуждающихся в ремонте, идут поиски доноров для финансирования ремонтных работ в помещениях государственной собственности, которые можно использовать для временного проживания ВПЛ.

«По итогам такой инвентаризации будет создана интерактивная карта с сведениями обо всех объектах для подачи заявок на проживание от вынужденных переселенцев и приведения жилья в надлежащее для проживания состояние. Сейчас наша задача – найти объекты, которые находятся как на балансе государства, так и на балансе общин, которые можно использовать в качестве социального жилья для нужд ВПЛ. То, что находится в государственной собственности, следует передать в коммунальную», – сообщила Шуляк.

Она добавила, что некоторые общины уже приступили к инвентаризации проблемной собственности: объектов с неустановленными собственниками, имущества подсанкционных лиц и коллаборантов, заброшенных школ, садов, больниц и недостроев. При этом у государства уже есть успешный опыт проведения инвентаризации такого плана – перед войной таким образом провели инвентаризацию объектов социальной инфраструктуры – недостроенных школ, садов и т.д.

«После ее проведения все объекты мы поделили на несколько категорий: с высокой степенью завершенности – более 70%, далее следовали объекты, возведенные на 50-70%, и те, строительство которых только началось (готовность до 50%). Из них мы выделили те, у которых была высокая степень завершенности, потом посчитали стоимость их достройки, внесли в планы, выделили финансирование из государственного и местных бюджетов, проконтролировали выполнение всех процессов по строительству и сдали в эксплуатацию 114 детских садов и 119 школ. Такой же подход следует использовать и с объектами жилищного строительства. Как показала практика, он эффективен. Поэтому нужно обязать органы местной власти начать именно с инвентаризации всех долгостроев», – подчеркнула Шуляк.

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