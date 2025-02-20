Практика судов
  1. В Украине

В Украине приступили к инвентаризации жилья для нужд переселенцев

14:48, 20 февраля 2025
После аудита будет установлено, что необходимо сделать, чтобы их обустроить в качестве жилья для проживания внутриперемещенных лиц.
В Украине приступили к инвентаризации жилья для нужд переселенцев
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк сообщила, что началась инвентаризация жилья для нужд переселенцев – первые несколько десятков тысяч объектов уже на стадии аудита.

Для проведения всеукраинской инвентаризации жилья Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) уже передал около 26 тыс. объектов, которые потенциально могут быть использованы для обеспечения жилищных нужд украинцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий. После их аудита установят, что необходимо сделать, чтобы их обустроить в качестве жилья для проживания внутриперемещенных лиц.

По ее словам, в Украине уже фактически началась всеукраинская инвентаризация жилья, цель которой – найти объекты, которые можно использовать для переоборудования в жилищный фонд для переселенцев, а в дальнейшем и для создания фонда социального жилья, которое можно будет брать в социальную аренду.

Елена Шуляк отметила, что ФГИУ передал информацию о более чем 26 тысячах объектов жилищного фонда, которые могут быть использованы для размещения ВПЛ. Также уже предоставлено в аренду помещение общежитий в нескольких городах страны. В настоящее время сформирован перечень объектов недвижимости, нуждающихся в ремонте, идут поиски доноров для финансирования ремонтных работ в помещениях государственной собственности, которые можно использовать для временного проживания ВПЛ.

«По итогам такой инвентаризации будет создана интерактивная карта с сведениями обо всех объектах для подачи заявок на проживание от вынужденных переселенцев и приведения жилья в надлежащее для проживания состояние. Сейчас наша задача – найти объекты, которые находятся как на балансе государства, так и на балансе общин, которые можно использовать в качестве социального жилья для нужд ВПЛ. То, что находится в государственной собственности, следует передать в коммунальную», – сообщила Шуляк.

Она добавила, что некоторые общины уже приступили к инвентаризации проблемной собственности: объектов с неустановленными собственниками, имущества подсанкционных лиц и коллаборантов, заброшенных школ, садов, больниц и недостроев. При этом у государства уже есть успешный опыт проведения инвентаризации такого плана – перед войной таким образом провели инвентаризацию объектов социальной инфраструктуры – недостроенных школ, садов и т.д.

«После ее проведения все объекты мы поделили на несколько категорий: с высокой степенью завершенности – более 70%, далее следовали объекты, возведенные на 50-70%, и те, строительство которых только началось (готовность до 50%). Из них мы выделили те, у которых была высокая степень завершенности, потом посчитали стоимость их достройки, внесли в планы, выделили финансирование из государственного и местных бюджетов, проконтролировали выполнение всех процессов по строительству и сдали в эксплуатацию 114 детских садов и 119 школ. Такой же подход следует использовать и с объектами жилищного строительства. Как показала практика, он эффективен. Поэтому нужно обязать органы местной власти начать именно с инвентаризации всех долгостроев», – подчеркнула Шуляк.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

Верховная Рада Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
МВФ акцентирует большое внимание на создании нового административного суда и ожидает, что Верховная Рада проголосует его в скором времени – Роксолана Пидласа

По результатам встречи с представителями миссии МВФ глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа подчеркнула, что на создании административного суда МВФ продолжает акцентировать большое внимание и ожидает, что Верховная Рада проголосует его в ближайшее время.

Средняя зарплата госслужащих – 55,8 тысячи грн, а в гражданском секторе – 14,4 тысячи: Галина Третьякова раскритиковала законопроект о повышении минимального уровня оплаты труда чиновников

Фиксирование минимального оклада госслужащего на уровне двух минимальных зарплат может привести к непрогнозируемому росту бюджетных расходов – Галина Третьякова раскритиковала законопроект о реформе оплаты труда чиновников.

Верховная Рада рассмотрит изменения в закон о страховании гражданско-правовой ответственности владельцев авто по компенсации расходов участников боевых действий

Участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны получат временное освобождение от обязанности иметь договор обязательного страхования до 30 июня 2025 года.

Верховная Рада внесет изменения в Налоговый кодекс по стимулированию благотворительности

Плательщикам налога на прибыль предприятий разрешат не включать в налогооблагаемую прибыль благотворительную помощь до 8%.

В Украине переименуют 103 суда в рамках декоммунизации – Южненский суд станет Южновским, Калининский – Калиновским, а Краснолуцкий – Хрустальным

Комитет по правовой политике завершил работу над законопроектом о переименовании судов, и рекомендовал принять его в целом как закон.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Бойко
    Олександр Бойко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Ганна Лебедєва
    Ганна Лебедєва
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду