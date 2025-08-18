За $16 тысяч обещал «инвалидность» и выезд за границу — в Тернополе подозревают экс-правоохранителя

Фигурант был задержан во время получения взятки за обещание оформить группу инвалидности военнообязанному для выезда за границу.

В Тернополе бывшего правоохранителя подозревают в вымогательстве 16 тысяч долларов за влияние на врачей при оформлении группы инвалидности. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, экс-правоохранитель предложил своему военнообязанному знакомому содействие в оформлении группы инвалидности.

Фигурант уверял в возможностях влияния на врачей местной больницы — членов экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица.

Документы о назначении группы инвалидности и непригодности к службе в армии дали бы возможность выехать за границу.

Свою услугу он оценил в 16 тысяч долларов.

Подозреваемого задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения первой части неправомерной выгоды в размере 10 тысяч долларов.

Ему избрана мера пресечения — содержание под стражей с определением залога в сумме 242 240 грн.

