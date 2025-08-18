За $16 тысяч обещал «инвалидность» и выезд за границу — в Тернополе подозревают экс-правоохранителя

В Тернополе бывшего правоохранителя подозревают в вымогательстве 16 тысяч долларов за влияние на врачей при оформлении группы инвалидности. Об этом сообщает областная прокуратура.
По данным следствия, экс-правоохранитель предложил своему военнообязанному знакомому содействие в оформлении группы инвалидности.
Фигурант уверял в возможностях влияния на врачей местной больницы — членов экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица.
Документы о назначении группы инвалидности и непригодности к службе в армии дали бы возможность выехать за границу.
Свою услугу он оценил в 16 тысяч долларов.
Подозреваемого задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения первой части неправомерной выгоды в размере 10 тысяч долларов.
Ему избрана мера пресечения — содержание под стражей с определением залога в сумме 242 240 грн.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.