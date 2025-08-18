Практика судів
  1. В Україні

За $16 тисяч обіцяв «інвалідність» і виїзд за кордон — у Тернополі підозрюють експравоохоронця

22:37, 18 серпня 2025
Фігуранта затримали під час отримання хабара за обіцянку оформити групу інвалідності військовозобов’язаному для виїзду за кордон.
За $16 тисяч обіцяв «інвалідність» і виїзд за кордон — у Тернополі підозрюють експравоохоронця
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Тернополі колишнього правоохоронця підозрюють у вимаганні 16 тисяч доларів за вплив на лікарів у оформленні групи інвалідності. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, експравоохоронець запропонував своєму військовозобов’язаному знайомому сприяння в оформленні групи інвалідності.

Фігурант запевнив у можливостях впливу на лікарів місцевої лікарні-членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Документи про призначення групи інвалідності та непридатність до служби у війську давали б можливість виїхати за кордон.

Свою послугу він оцінив у 16 тисяч доларів.

Підозрюваного затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 10 тисяч доларів.

Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою із визначенням застави у сумі 242 240 грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура хабар Тернопіль мобілізація перетин кордону

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Директор ДБР Олексій Сухачов сподівається, що Верховна Рада розгляне можливість продовження дії спрощеного порядку повернення із СЗЧ

Директор ДБР нагадав, що закон, який дозволяє військовослужбовцям добровільно повернутися із СЗЧ діє до 30 серпня 2025 року та висловив сподівання, що Верховна Рада розгляне можливість продовження дії спрощеного порядку повернення із СЗЧ.

Кабмін внесе до парламенту кодекс законів про Захисників та Захисниць Незалежності та Державності України

В Україні з’явиться кодекс законів про ветеранів – Юлія Свириденко.

Виїзд чоловіків до 22 років врегулює Кабмін своєю постановою — Юлія Свириденко

Зміни до закону для врегулювання питання виїзду чоловіків до 22 років, на думку прем’єр-міністра, не потрібні – це можна зробити на рівні постанови уряду.

Е-суд, оновлення ЦНАП, е-нотаріат, Митний кодекс і дорожні карти з ЄС – Юлія Свириденко назвала антикорупційні заходи у програмі дій уряду

Впровадження е-Суду визначено серед антикорупційних заходів в програмі дій уряду, але що саме мається на увазі – не конкретизовано.

«Суддя рамси попутав, під ногами землі не бачите» – учасниця судового процесу замість викладення аргументів, вирішила образити суддю

Вища рада правосуддя попросила Офіс Генпрокурора повідомити, що відбувається з кримінальним провадженням стосовно висловлювань на адресу судді.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Мойсик
    Володимир Мойсик
    суддя Конституційного Суду України
  • Святослав Гладкий
    Святослав Гладкий
    суддя Рівненського апеляційного суду