За $16 тисяч обіцяв «інвалідність» і виїзд за кордон — у Тернополі підозрюють експравоохоронця

Фігуранта затримали під час отримання хабара за обіцянку оформити групу інвалідності військовозобов’язаному для виїзду за кордон.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Тернополі колишнього правоохоронця підозрюють у вимаганні 16 тисяч доларів за вплив на лікарів у оформленні групи інвалідності. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, експравоохоронець запропонував своєму військовозобов’язаному знайомому сприяння в оформленні групи інвалідності.

Фігурант запевнив у можливостях впливу на лікарів місцевої лікарні-членів експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи.

Документи про призначення групи інвалідності та непридатність до служби у війську давали б можливість виїхати за кордон.

Свою послугу він оцінив у 16 тисяч доларів.

Підозрюваного затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час одержання першої частини неправомірної вигоди у розмірі 10 тисяч доларів.

Йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою із визначенням застави у сумі 242 240 грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.