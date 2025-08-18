В Сумской области женщина создала схему побега мужчин за границу через «браки за деньги»

Фигурантка организовала схему фиктивных браков и незаконного выезда мужчин за границу, принимая за это до 90 тысяч гривен.

49-летняя жительница Конотопа организовала схему незаконного выезда мужчин призывного возраста за границу. Об этом сообщает полиция Сумской области.

Правоохранители установили, что женщина, работавшая в медицинской сфере и имевшая доступ к информации о лицах с инвалидностью, создавала фиктивные основания для пересечения границы через оформление фиктивных браков.

Кроме того, она вербовала и перевозила человека с инвалидностью с целью дальнейшей эксплуатации.

За свои «услуги» организаторша требовала от клиентов до 90 тысяч гривен. Она самостоятельно подбирала «невест» и сопровождала их во время подачи заявлений в отдел регистрации браков.

Ранее женщине уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу). Теперь ей инкриминируют также ч. 1 ст. 149 УКУ (торговля людьми).

В настоящее время фигурантка находится под домашним арестом. Досудебное расследование продолжается.

