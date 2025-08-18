На Сумщині жінка створила схему втечі чоловіків за кордон через «шлюби за гроші»

Фігурантка організувала схему фіктивних шлюбів та незаконного виїзду чоловіків за кордон, беручи за це до 90 тисяч гривень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

49-річна мешканка Конотопа організувала схему незаконного виїзду чоловіків призовного віку за кордон. Про це повідомляє поліція Сумської області.

Правоохоронці встановили, що жінка, яка працює у медичній сфері та мала доступ до інформації про осіб з інвалідністю, створювала фіктивні підстави для перетину кордону через оформлення фіктивних шлюбів.

Крім того, вона вербувала та перевозила людину з інвалідністю з метою подальшої експлуатації.

За свої «послуги» організаторка вимагала від клієнтів до 90 тисяч гривень. Вона самостійно підбирала «наречених» та супроводжувала їх під час подання заяв до відділу реєстрації шлюбів.

Раніше жінці вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Тепер їй інкримінують також ч. 1 ст. 149 ККУ (торгівля людьми).

Наразі фігурантка перебуває під домашнім арештом. Досудове розслідування триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.