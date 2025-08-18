Практика судов
  1. В Украине

В Черниговской области мужчина 5 дней пытал детей сожительницы за то, что они нарвали персиков у соседей

23:13, 18 августа 2025
Мужчина издевался над 11-летней девочкой и 12-летним мальчиком, нанося им многочисленные удары.
В Черниговской области осудили 46-летнего мужчину, который пытал детей своей сожительницы. Об этом сообщает областная прокуратура.

Доказано, что в августе 2023 мужчина решил наказать детей за то, что они нарвали без разрешения соседа персиков.

В состоянии алкогольного опьянения он на протяжении пяти дней систематически издевался над 11-летней девочкой и 12-летним мальчиком, нанося им многочисленные удары подручными средствами: металлическими и деревянными палками, топором, ножом.

В результате пыток дети получили множественные переломы верхних конечностей, закрытую черепно-мозговую травму и значительное количество ссадин и гематом по всему телу.

Также обвиняемый причинил легкие телесные повреждения сожительнице, пытавшейся прекратить его противоправные действия в отношении малолетних детей.

Несмотря на то, что мужчина не признавал вину в совершении инкриминируемых ему преступлений, Коропским районным судом дана надлежащая оценка доказательствам прокурора, и назначен обвиняемому наказание в виде 6 лет лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу злоумышленник будет находиться под стражей.

