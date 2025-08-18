На Чернігівщині чоловік 5 днів катував дітей співмешканки за те, що вони нарвали персиків у сусідів

Чоловік знущався над 11-річною дівчинкою та 12-річним хлопчиком, завдаючи їм численні удари.

На Чернігівщині засудили 46-річного чоловіка, який катував дітей своєї співмешканки. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Доведено, що у серпні 2023 року чоловік вирішив покарати дітей за те, що вони нарвали без дозволу сусіда персиків.

В стані алкогольного сп’яніння він упродовж п’яти днів систематично знущався над 11-річною дівчинкою та 12-річним хлопчиком, завдаючи їм численні удари підручними засобами: металевими та дерев’яними палицями, сокирою, ножем.

Внаслідок катування діти отримали множинні переломи верхніх кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та значну кількість саден і гематом по всьому тілу.

Також обвинувачений заподіяв легкі тілесні ушкодження співмешканці, яка намагалась припинити його протиправні дії щодо малолітніх дітей.

Попри те, що чоловік не визнавав вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів, Коропським районним судом надано належну оцінку доказам прокурора, та призначено обвинуваченому покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили зловмисник перебуватиме під вартою.

