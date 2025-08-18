Практика судів
  1. В Україні

На Чернігівщині чоловік 5 днів катував дітей співмешканки за те, що вони нарвали персиків у сусідів

23:13, 18 серпня 2025
Чоловік знущався над 11-річною дівчинкою та 12-річним хлопчиком, завдаючи їм численні удари.
На Чернігівщині чоловік 5 днів катував дітей співмешканки за те, що вони нарвали персиків у сусідів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Чернігівщині засудили 46-річного чоловіка, який катував дітей своєї співмешканки. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Доведено, що у серпні 2023 року чоловік вирішив покарати дітей за те, що вони нарвали без дозволу сусіда персиків.

В стані алкогольного сп’яніння він упродовж п’яти днів систематично знущався над 11-річною дівчинкою та 12-річним хлопчиком, завдаючи їм численні удари підручними засобами: металевими та дерев’яними палицями, сокирою, ножем. 

Внаслідок катування діти отримали множинні переломи верхніх кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та значну кількість саден і гематом по всьому тілу.

Також обвинувачений заподіяв легкі тілесні ушкодження співмешканці, яка намагалась припинити його протиправні дії щодо малолітніх дітей.

Попри те, що чоловік не визнавав вину у вчиненні інкримінованих йому злочинів, Коропським районним судом надано належну оцінку доказам прокурора, та призначено обвинуваченому покарання у вигляді 6 років позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили зловмисник перебуватиме під вартою.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Директор ДБР Олексій Сухачов сподівається, що Верховна Рада розгляне можливість продовження дії спрощеного порядку повернення із СЗЧ

Директор ДБР нагадав, що закон, який дозволяє військовослужбовцям добровільно повернутися із СЗЧ діє до 30 серпня 2025 року та висловив сподівання, що Верховна Рада розгляне можливість продовження дії спрощеного порядку повернення із СЗЧ.

Кабмін внесе до парламенту кодекс законів про Захисників та Захисниць Незалежності та Державності України

В Україні з’явиться кодекс законів про ветеранів – Юлія Свириденко.

Виїзд чоловіків до 22 років врегулює Кабмін своєю постановою — Юлія Свириденко

Зміни до закону для врегулювання питання виїзду чоловіків до 22 років, на думку прем’єр-міністра, не потрібні – це можна зробити на рівні постанови уряду.

Е-суд, оновлення ЦНАП, е-нотаріат, Митний кодекс і дорожні карти з ЄС – Юлія Свириденко назвала антикорупційні заходи у програмі дій уряду

Впровадження е-Суду визначено серед антикорупційних заходів в програмі дій уряду, але що саме мається на увазі – не конкретизовано.

«Суддя рамси попутав, під ногами землі не бачите» – учасниця судового процесу замість викладення аргументів, вирішила образити суддю

Вища рада правосуддя попросила Офіс Генпрокурора повідомити, що відбувається з кримінальним провадженням стосовно висловлювань на адресу судді.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Володимир Байталюк
    Володимир Байталюк
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Марина Бояринцева
    Марина Бояринцева
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва