Аномальная жара: в каких случаях работодатель обязан снизить продолжительность работы

В летний период Украина часто сталкивается с аномальной жарой, которая негативно влияет на самочувствие работников и продуктивность труда. Центрально-Западное межрегиональное управление Госслужбы по труду напомнило, что законодательство позволяет работодателям корректировать условия труда при повышенных температурах.
Когда нужно сокращать рабочий день?
Согласно санитарным нормам и правилам, установлены предельно допустимые температуры воздуха на рабочих местах:
Если температура превышает эти показатели, работодатель обязан:
Как правильно оформить сокращение рабочего дня?
Главный документ, который регламентирует такие изменения, — приказ работодателя. В нем определяется новый режим работы предприятия или отдельных подразделений на период жары.
