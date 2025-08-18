Практика судов
Аномальная жара: в каких случаях работодатель обязан снизить продолжительность работы

22:55, 18 августа 2025
Законодательство предусматривает возможность корректировки условий труда при высоких температурах.
В летний период Украина часто сталкивается с аномальной жарой, которая негативно влияет на самочувствие работников и продуктивность труда. Центрально-Западное межрегиональное управление Госслужбы по труду напомнило, что законодательство позволяет работодателям корректировать условия труда при повышенных температурах.

Когда нужно сокращать рабочий день?

Согласно санитарным нормам и правилам, установлены предельно допустимые температуры воздуха на рабочих местах:

  • для офисных работников — до 28°C;
  • для тех, кто выполняет физическую работу, — до 26°C и ниже (в зависимости от интенсивности труда).

Если температура превышает эти показатели, работодатель обязан:

  • уменьшить нагрузку на работников;
  • обеспечить рабочие места питьевой водой и вентиляцией;
  • рассмотреть возможность сокращения продолжительности рабочего дня или внедрения гибкого графика.

Как правильно оформить сокращение рабочего дня?

Главный документ, который регламентирует такие изменения, — приказ работодателя. В нем определяется новый режим работы предприятия или отдельных подразделений на период жары.

