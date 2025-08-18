Аномальная жара: в каких случаях работодатель обязан снизить продолжительность работы

Законодательство предусматривает возможность корректировки условий труда при высоких температурах.

В летний период Украина часто сталкивается с аномальной жарой, которая негативно влияет на самочувствие работников и продуктивность труда. Центрально-Западное межрегиональное управление Госслужбы по труду напомнило, что законодательство позволяет работодателям корректировать условия труда при повышенных температурах.

Когда нужно сокращать рабочий день?

Согласно санитарным нормам и правилам, установлены предельно допустимые температуры воздуха на рабочих местах:

для офисных работников — до 28°C;

для тех, кто выполняет физическую работу, — до 26°C и ниже (в зависимости от интенсивности труда).

Если температура превышает эти показатели, работодатель обязан:

уменьшить нагрузку на работников;

обеспечить рабочие места питьевой водой и вентиляцией;

рассмотреть возможность сокращения продолжительности рабочего дня или внедрения гибкого графика.

Как правильно оформить сокращение рабочего дня?

Главный документ, который регламентирует такие изменения, — приказ работодателя. В нем определяется новый режим работы предприятия или отдельных подразделений на период жары.

