Аномальна спека: у яких випадках роботодавець зобов’язаний зменшити тривалість роботи

У літній період Україна часто стикається з аномальною спекою, яка негативно впливає на самопочуття працівників і продуктивність роботи. Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці нагадало, що законодавство дозволяє роботодавцям коригувати умови праці під час підвищених температур.
Коли потрібно скорочувати робочий день?
Згідно із санітарними нормами та правилами, встановлені гранично допустимі температури повітря на робочих місцях:
Якщо температура перевищує ці показники, роботодавець зобов’язаний:
Як правильно оформити скорочення робочого дня?
Головний документ, який регламентує такі зміни, — наказ роботодавця. У ньому визначається новий режим роботи підприємства або окремих підрозділів на період спеки.
