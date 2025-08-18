Аномальна спека: у яких випадках роботодавець зобов’язаний зменшити тривалість роботи

Законодавство передбачає можливість коригування умов праці за високих температур.

У літній період Україна часто стикається з аномальною спекою, яка негативно впливає на самопочуття працівників і продуктивність роботи. Центрально-Західне міжрегіональне управління Держпраці нагадало, що законодавство дозволяє роботодавцям коригувати умови праці під час підвищених температур.

Коли потрібно скорочувати робочий день?

Згідно із санітарними нормами та правилами, встановлені гранично допустимі температури повітря на робочих місцях:

для офісних працівників — до 28°C;

для тих, хто виконує фізичну роботу, — до 26°C і нижче (залежно від інтенсивності праці).

Якщо температура перевищує ці показники, роботодавець зобов’язаний:

зменшити навантаження на працівників;

забезпечити робочі місця питною водою та вентиляцією;

розглянути можливість скорочення тривалості робочого дня або впровадження гнучкого графіка.

Як правильно оформити скорочення робочого дня?

Головний документ, який регламентує такі зміни, — наказ роботодавця. У ньому визначається новий режим роботи підприємства або окремих підрозділів на період спеки.

