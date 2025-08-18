Закрытая часть переговоров Зеленского и Трампа завершилась, началась встреча с лидерами ЕС

Трамп и европейские лидеры сели за стол переговоров.

Завершилась закрытая часть переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом США Дональдом Трампом и их делегациями. После этого Трамп поприветствовал европейских лидеров, прибывших в Вашингтон накануне встречи с Зеленским.

Дональд Трамп, Владимир Зеленский и представители европейских стран и НАТО сели за стол для дальнейшего саммита.

