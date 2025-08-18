Закрита частина переговорів Зеленського та Трампа завершилася, розпочалася зустріч з лідерами ЄС

Трамп та європейські лідери сіли за стіл переговорів.

Завершилася закрита частина переговорів між президентом України Володимиром Зеленським, президентом США Дональдом Трампом та їхніми делегаціями. Після цього Трамп привітав європейських лідерів, які прибули до Вашингтона напередодні зустрічі з Зеленським.

Дональд Трамп, Володимир Зеленський та представники європейських країн і НАТО сіли за стіл для подальшого саміту.

