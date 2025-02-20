Чотири кредити, безробітна дружина, мала дитина і хвора матір — на Миколаївщині чоловік відмовився від мобілізації

44-річного чоловіка засудили до 3 років позбавлення волі.

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На Миколаївщині 44-річний чоловік отримав повістку та відмовився від мобілізації. Вирок у справі №472/1044/24 оприлюднив Веселинівський районний суд Миколаївської області.

У матеріалах справи вказується, що житель Миколаївської області у травні та серпні 2024 року отримав повістки, проте категорично відмовився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав та додав, що він «відмовляється від проходження військової служби, так як у нього є чотири неоплачених кредити, дружина є безробітною, на утриманні є неповнолітня дитина, а також хвора матір».

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

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