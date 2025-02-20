Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Чотири кредити, безробітна дружина, мала дитина і хвора матір — на Миколаївщині чоловік відмовився від мобілізації

20:19, 20 лютого 2025
44-річного чоловіка засудили до 3 років позбавлення волі.
Чотири кредити, безробітна дружина, мала дитина і хвора матір — на Миколаївщині чоловік відмовився від мобілізації
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Миколаївщині 44-річний чоловік отримав повістку та відмовився від мобілізації. Вирок у справі №472/1044/24 оприлюднив Веселинівський районний суд Миколаївської області.

У матеріалах справи вказується, що житель Миколаївської області у травні та серпні 2024 року отримав повістки, проте категорично відмовився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав та додав, що він «відмовляється від проходження військової служби, так як у нього є чотири неоплачених кредити, дружина є безробітною, на утриманні є неповнолітня дитина, а також хвора матір».

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд кредит Миколаїв повістка судова практика мобілізація військовозобов'язаний

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ярослав Юрчишин повідомив, що через зупинку фінансування USAID його комітету Верховної Ради зі свободи слова доведеться проводити круглі столи власними силами

Комітету зі свободи слова стане складніше проводити круглі столи, на зразок того, де обговорювали заборону Telegram, бо зупинилося фінансування програми USAID «РАДА: наступне покоління», яка мала загальну вартість 25 млн доларів.

Розмова з місією МВФ була важка — Данило Гетманцев підсумував візит делегації до комітету

Голова Комітету з питань податкової політики Данило Гетманцев провів зустріч з місією МВФ, яка 20 лютого прибула до Києва.

МВФ акцентує велику увагу на створенні нового адміністративного суду і очікує, що Верховна Рада проголосує його незабаром – Роксолана Підласа

За результатами зустрічі з представниками місії МВФ голова бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа підкреслила, що на створенні адміністративного суду МВФ продовжує акцентувати велику увагу й очікує, що Верховна Рада проголосує його найближчим часом.

Середня зарплата держслужбовців – 55,8 тисяч грн, а у цивільному секторі – 14,4 тисячі: Галина Третьякова розкритикувала законопроект про підвищення мінімального рівня оплати праці чиновників

Фіксування мінімального окладу держслужбовця на рівні двох мінімальних зарплат може призвести до непрогнозованого зростання бюджетних витрат – Галина Третьякова розкритикувала законопроект про реформу оплати праці чиновників.

Верховна Рада розгляне зміни до закону про страхування цивільно-правової відповідальності власників авто щодо компенсації витрат учасників бойових дій

Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни отримають тимчасове звільнення від обов’язку мати договір обов’язкового страхування до 30 червня 2025 року.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Бойко
    Олександр Бойко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Ганна Лебедєва
    Ганна Лебедєва
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду