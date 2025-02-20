НАПК разъяснило, как городской голова может предотвратить конфликт интересов при определении размера собственной премии

Предотвращение конфликта интересов при премировании городских голов – рекомендации и законодательные требования.

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Национальное агентство по предотвращению коррупции привело рекомендации и законодательные требования по предотвращению конфликта интересов при премировании городских голов.

Одним из типичных нарушений, допускаемых городскими головами, является несоблюдение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов во время премирования, в частности определения размера собственной премии.

Согласно пункту 6 постановления Кабинета Министров Украины «Об упорядочении структуры и условий оплаты труда работников аппарата органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судов и других органов», решение о премировании городского головы принимает соответствующий совет.

Однако некоторые депутаты городских советов принимают решение об установлении предельного размера ежемесячной премии для городского головы (например, до 200%) или вообще не определяют ее конкретный размер.

На основании таких решений городской голова самостоятельно принимает решение о премировании, то есть лично оценивает свою работу и определяет, премировать ли себя, а также какой процент премии получить в пределах разрешенного диапазона, если городской совет не установил конкретных цифр.

Предотвратить такой конфликт интересов можно путем принятия городским советом решения, в котором будет четко определен конкретный размер ежемесячного премирования городского головы. В то же время сам городской голова должен помнить, что во время голосования на сессии совета по определению условий своей оплаты труда необходимо соблюдать законодательство о предотвращении конфликта интересов.

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