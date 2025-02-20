Практика судів
  1. В Україні

НАЗК роз’яснило, як міський голова може запобігти конфлікту інтересів при визначенні розміру власної премії

10:56, 20 лютого 2025
Запобігання конфлікту інтересів при преміюванні міських голів — рекомендації та законодавчі вимоги.
НАЗК роз’яснило, як міський голова може запобігти конфлікту інтересів при визначенні розміру власної премії
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національне агентство з питань запобігання корупції навело рекомендації та законодавчі вимоги щодо запобігання конфлікту інтересів при преміюванні міських голів.

Одним із типових порушень, які допускають міські голови, є недотримання вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час преміювання, зокрема визначення розміру власної премії.

Відповідно до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», рішення про преміювання міського голови ухвалює відповідна рада.

Проте деякі депутати міських рад приймають рішення щодо встановлення граничного розміру щомісячної премії для міського голови (наприклад, до 200%) або взагалі не визначають її конкретний розмір.

На підставі таких рішень міський голова самостійно ухвалює рішення про преміювання, тобто особисто оцінює свою роботу та визначає, чи преміювати себе, а також який відсоток премії отримати у межах дозволеного діапазону, якщо міська рада не встановила конкретних цифр.

Запобігти такому конфлікту інтересів можна шляхом ухвалення міською радою рішення, в якому буде чітко визначено конкретний розмір щомісячного преміювання міського голови. Водночас сам міський голова повинен пам’ятати, що під час голосування на сесії ради щодо визначення умов своєї оплати праці необхідно дотримуватися законодавства про запобігання конфлікту інтересів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші НАЗК премія

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Головою Вищої ради правосуддя вдруге обраний Григорій Усик – вибори пройшли без вибору

Григорій Усик був єдиним і безальтернативним кандидатом на посаду голови Ради правосуддя, а його колег закликали «підійти до питання з державницьких позицій».

З закону про Нацполіцію можуть виключити норми про тримання в ізоляторах тимчасового тримання поліції обвинувачених та засуджених

Також в ІТУ Нацполіції не будуть тримати осіб, стосовно яких як запобіжний захід застосовано тримання під вартою – Комітет погодив прийняття законопроекту за основу.

З КПК можуть вилучити право слідчого судді відмовити у продовженні строку досудового розслідування до повідомлення підозри у разі необґрунтованості клопотання

З КПК можуть виключити норму, якою передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості – Комітет рекомендував прийняти законопроект в цілому.

Верховній Раді рекомендують прийняти в цілому законопроект про звільнення від подальшого відбування покарання засуджених, які не відбули покарання внаслідок війни

Засуджених осіб, які не відбули призначене вироком суду покарання внаслідок збройної агресії, тимчасової окупації окремих територій України, за рішенням суду пропонують звільнити від подальшого відбуття покарання.

Вища рада правосуддя 20 лютого планує визначитися з головою – ВРП знов може очолити Григорій Усик

За даними «Судово-юридичної газети», Вищу раду правосуддя знов очолить Григорій Усик.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Бойко
    Олександр Бойко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Ганна Лебедєва
    Ганна Лебедєва
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду