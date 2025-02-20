НАЗК роз’яснило, як міський голова може запобігти конфлікту інтересів при визначенні розміру власної премії

Запобігання конфлікту інтересів при преміюванні міських голів — рекомендації та законодавчі вимоги.

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Національне агентство з питань запобігання корупції навело рекомендації та законодавчі вимоги щодо запобігання конфлікту інтересів при преміюванні міських голів.

Одним із типових порушень, які допускають міські голови, є недотримання вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час преміювання, зокрема визначення розміру власної премії.

Відповідно до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», рішення про преміювання міського голови ухвалює відповідна рада.

Проте деякі депутати міських рад приймають рішення щодо встановлення граничного розміру щомісячної премії для міського голови (наприклад, до 200%) або взагалі не визначають її конкретний розмір.

На підставі таких рішень міський голова самостійно ухвалює рішення про преміювання, тобто особисто оцінює свою роботу та визначає, чи преміювати себе, а також який відсоток премії отримати у межах дозволеного діапазону, якщо міська рада не встановила конкретних цифр.

Запобігти такому конфлікту інтересів можна шляхом ухвалення міською радою рішення, в якому буде чітко визначено конкретний розмір щомісячного преміювання міського голови. Водночас сам міський голова повинен пам’ятати, що під час голосування на сесії ради щодо визначення умов своєї оплати праці необхідно дотримуватися законодавства про запобігання конфлікту інтересів.

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