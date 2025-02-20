Наприкінці лютого відбудеться рідкісне астрономічне явище – парад одразу 7 планет

Бінокль знадобиться лише, щоб побачити Уран і Нептун, решту буде видно без нього.

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Наприкінці лютого можна буде спостерігати рідкісне вирівнювання планет. Сім планет будуть одночасно видимі з Землі. Про це пише LiveScience.

28 лютого сім планет Сонячної системи – Сатурн, Меркурій, Нептун, Венера, Уран, Юпітер і Марс, вишикуються в одну лінію. Астрономи називають таке явище великим планетарним з'єднанням.

Бінокль знадобиться лише, щоб побачити Уран і Нептун, решту буде видно без нього.

Хоча це і не рідкість, коли декілька планет знаходяться на одному боці від Сонця одночасно, проте найрідкіснішими парадами з усіх вважається поява семи планет одночасно.

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