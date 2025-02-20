В конце февраля состоится редкое астрономическое явление – парад сразу 7 планет

Бинокль понадобится только, чтобы увидеть Уран и Нептун, остальные будут видны без него.

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В конце февраля можно будет наблюдать редкое выравнивание планет. Семь планет будут одновременно видны с Земли. Об этом пишет LiveScience.

28 февраля семь планет Солнечной системы – Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс выстроятся в одну линию. Астрономы называют такое явление большим планетарным соединением.

Бинокль понадобится только, чтобы увидеть Уран и Нептун, остальные будут видны без него.

Хотя это и не редкость, когда несколько планет находятся на одной стороне от Солнца одновременно, однако самыми редкими парадами из всех считается появление семи планет одновременно.

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