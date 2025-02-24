Нацбанк выпустил новую монету номиналом 5 гривен – фото

Новая монета посвященную несокрушимости украинских военных.

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К третьей годовщине с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Национальный банк Украины отчеканил памятную монету «Держим строй!».

Она посвящена несокрушимости украинских военных, которые самоотверженно защищают Родину на всех горячих участках противостояния, и единению всех украинцев на пути к справедливой Победе.

Монету номиналом 5 гривен ввели в обращение 24 февраля. Изготовлена ​​она из нейзильбера, а ее тираж – до 50 000 штук в сувенирной упаковке.

На аверсе памятной монеты изображены украинские защитники, которые соединили руки в коллективном рукопожатии в кругу единства. На заднем фоне схематически изображены линии обороны и направления боевых действий, визуально напоминающие трезубец.

На реверсе монеты продолжена тематика аверса – изображены воины, которые уверенно идут в наступление. В верхней части монеты полукругом размещена надпись ДЕРЖАЕМ СТРОЕЙ, а также стилизованные изображения военной техники, олицетворяющие силу и мощь украинского войска. За спинами воинов – тыл, представленный силуэтами гражданских людей разных профессий.

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