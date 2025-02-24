Практика судов
  1. В Украине

В школе в Волынской области восемь детей отравились неизвестным веществом

21:41, 24 февраля 2025
Во время школьных мероприятий детям стало плохо.
В школе в Волынской области восемь детей отравились неизвестным веществом
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Волыни в школе дети отравились неизвестным веществом. Как сообщили в полиции Камень-Каширского районного отдела полиции, инцидент произошел утром 24 февраля в одном из учебных заведений района.

«Во время школьных мероприятий детям стало плохо: восемь учеников были доставлены в медучреждение или обратились самостоятельно. Им оказана необходимая помощь, находятся в сознании. Предварительно известно, что они отравились неизвестным веществом – установит экспертиза», - указали в полиции.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские, после чего будет принято соответствующее процессуальное решение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция школа

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Народные депутаты предлагают изменения в отношении гендерного равенства и противодействия дискриминации в Дисциплинарный устав ВСУ и Устав внутренней службы ВСУ

В Дисциплинарный устав ВСУ и Устав внутренней службы ВСУ предлагается внести ряд изменений для противодействия дискриминации по признаку пола и обеспечения гендерного равенства в армии.

Наши команды продуктивно работают с США над экономическим соглашением, которое мы надеемся подписать в Вашингтоне – Владимир Зеленский во время заседания лидеров G7

Участие в заседании лидеров G7 дистанционно принял Президент США Дональд Трамп и Президент Франции Эммануэль Макрон, находящийся с визитом в Белом доме.

В Гражданский кодекс внесут изменения по усилению защиты прав добросовестного приобретателя – Комитет одобрил законопроект к принятию в целом

Законопроект об усилении защиты прав добросовестного приобретателя рекомендовано принять в целом – какие изменения будут внесены в Гражданский кодекс, ГПК, ХПК и закон о регистрации прав на недвижимость.

НАБУ, БЭБ, ГБР и МТСБУ получили доступ в Реестр транспортных средств МВД

Кабмин добавил органы Бюро экономической безопасности, НАБУ и должностных лиц ГБР в перечень субъектов, имеющих доступ к Единому государственному реестру транспортных средств относительно зарегистрированных транспортных средств, их владельцев и надлежащих пользователей.

Работников USAID по всему миру отправили в административный отпуск — Офис Генерального инспектора USAID

Одновременно USAID начинает внедрять сокращение численности, которое повлияет примерно на 1600 сотрудников USAID из США.

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Тітов
    Олександр Тітов
    суддя Харківського окружного адміністративного суду