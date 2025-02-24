В школе в Волынской области восемь детей отравились неизвестным веществом

Во время школьных мероприятий детям стало плохо.

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На Волыни в школе дети отравились неизвестным веществом. Как сообщили в полиции Камень-Каширского районного отдела полиции, инцидент произошел утром 24 февраля в одном из учебных заведений района.

«Во время школьных мероприятий детям стало плохо: восемь учеников были доставлены в медучреждение или обратились самостоятельно. Им оказана необходимая помощь, находятся в сознании. Предварительно известно, что они отравились неизвестным веществом – установит экспертиза», - указали в полиции.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские, после чего будет принято соответствующее процессуальное решение.

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